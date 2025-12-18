 
Nike Revolution 8 男子公路跑步鞋 - 深宝蓝/世界靛青/黑/白色

男子公路跑步鞋

  • 显示颜色： 深宝蓝/世界靛青/黑/白色
  • 款式： HJ9198-401

Nike Revolution 8 男子公路跑步鞋焕新演绎你的挚爱单品，采用泡绵中底和灵活柔韧的前足设计，塑就柔软缓震迈步体验。此外，鞋面采用网眼设计，缔造干爽舒适、心无旁骛的跑步体验。

网眼设计

鞋面采用网眼设计，舒适透气。

泡绵中底

泡绵中底搭配 “弧形摇杆” 形状，塑就缓震性能。

缓震鞋底

鞋底采用匠心耐克勾标志，搭配前足弯曲凹槽，在跑步时缔造舒适缓震效果。

匠心接触点

后跟和鞋舌融入接触点设计，便于自在穿脱。

设计揭秘

织物与合成材质组合鞋面，塑就出众透气性，帮助保持干爽。

产品细节

  • 单鞋重量：约 292 克（男码 44 码）
