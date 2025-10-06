Nike Revolution 8 EasyOn 男子公路跑步鞋焕新演绎你的挚爱单品， 采用泡绵中底和灵活柔韧的前足设计，塑就柔软缓震迈步体验。 此外，鞋面采用网眼设计，缔造干爽舒适、心无旁骛的跑步体验。 该鞋款搭载 EasyOn 技术，无需系带即可轻松穿入。

