 
Nike Rhythm 幼童T恤和法式毛圈短裤套装 - 黑

Nike Rhythm

幼童T恤和法式毛圈短裤套装

30% 折让

Nike Rhythm 幼童套装采用棉与聚酯纤维混纺针织面料，让孩子自在畅享玩乐时光。 T恤采用经典短袖，结合圆领设计和休闲剪裁。 配套法式毛圈短裤采用弹性腰部，舒适贴合，助孩子自如畅玩。


  • 显示颜色：
  • 款式： II2556-010

Nike Rhythm

30% 折让

Nike Rhythm 幼童套装采用棉与聚酯纤维混纺针织面料，让孩子自在畅享玩乐时光。 T恤采用经典短袖，结合圆领设计和休闲剪裁。 配套法式毛圈短裤采用弹性腰部，舒适贴合，助孩子自如畅玩。

其他细节

两件单品均可与孩子衣橱里的其他单品混搭

产品细节

  • T恤/短裤：60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II2556-010

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