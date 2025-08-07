Nike Rhythm 幼童T恤和短裤套装包括两件风格统一的单品，让孩子自在畅享玩乐时光。T恤采用棉与聚酯纤维混纺针织面料，搭配经典版型和圆领设计，方便穿脱。短裤采用弹性梭织面料，助力畅动自如，结合网眼布里料，帮助孩子在玩耍时保持舒适。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。