Nike Rhythm
幼童T恤和短裤套装
13% 折让
Nike Rhythm 幼童T恤和短裤套装包括两件风格统一的单品，让孩子自在畅享玩乐时光。T恤采用棉与聚酯纤维混纺针织面料，搭配经典版型和圆领设计，方便穿脱。短裤采用弹性梭织面料，助力畅动自如，结合网眼布里料，帮助孩子在玩耍时保持舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： II3026-010
其他细节
两件单品均可与孩子衣橱里的其他单品混搭
产品细节
- T恤：面布：60% 棉/40% 聚酯纤维。短裤：面布：85% 锦纶/15% 氨纶。里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
