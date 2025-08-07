Nike Rhythm
Dri-FIT 婴童速干梭织长裤
20% 折让
Nike Rhythm Dri-FIT 婴童速干梭织长裤质感轻盈且具运动风范，采用梭织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助小宝贝保持干爽，自在畅享玩乐时光。弹性腰部，舒适贴合；多口袋设计，便于存放小物件；锥形裤筒搭配弹性裤管口，缔造稳固舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： II2491-010
其他细节
长裤采用弹性设计，助力自如畅动
产品细节
- 主身布：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。配布：86% 锦纶/14% 氨纶
- 可机洗
