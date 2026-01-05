 
Nike Rise 摇粒绒拼接半硬顶户外卡车运动帽 - 黑/白色

Nike Rise

摇粒绒拼接半硬顶户外卡车运动帽

Nike Rise 摇粒绒拼接半硬顶户外卡车运动帽延续经典卡车运动帽风范， 采用半硬顶高帽冠设计，搭配正面摇粒绒拼接和弧形帽檐。 背面采用网眼布，搭配按扣式扣合设计，可供自行调节贴合度。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HQ0373-010

其他细节

  • Rise 运动帽均采用高帽冠设计，塑就时尚版型
  • 内置汗带设计，助你保持头部舒适

产品细节

  • 刺绣标志
  • 面料/拼接：100% 聚酯纤维。下帽檐：100% 锦纶。前片里料：100% 棉
  • 手洗
