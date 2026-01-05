Nike Rise
摇粒绒拼接半硬顶户外卡车运动帽
21% 折让
Nike Rise 摇粒绒拼接半硬顶户外卡车运动帽延续经典卡车运动帽风范， 采用半硬顶高帽冠设计，搭配正面摇粒绒拼接和弧形帽檐。 背面采用网眼布，搭配按扣式扣合设计，可供自行调节贴合度。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HQ0373-010
Nike Rise
Nike Rise 摇粒绒拼接半硬顶户外卡车运动帽延续经典卡车运动帽风范， 采用半硬顶高帽冠设计，搭配正面摇粒绒拼接和弧形帽檐。 背面采用网眼布，搭配按扣式扣合设计，可供自行调节贴合度。

其他细节
其他细节
- Rise 运动帽均采用高帽冠设计，塑就时尚版型
- 内置汗带设计，助你保持头部舒适
产品细节
- 刺绣标志
- 面料/拼接：100% 聚酯纤维。下帽檐：100% 锦纶。前片里料：100% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HQ0373-010
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。