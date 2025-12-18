 
Nike Rival Fly 4 男子公路跑步鞋 - 黑曜石色/波斯紫/深渊绿/白色

Nike Rival Fly 4

男子公路跑步鞋

10% 折让
  • 显示颜色： 黑曜石色/波斯紫/深渊绿/白色
  • 款式： FV6040-401

Nike Rival Fly 4 男子公路跑步鞋，助你轻松提速。轻盈设计结合前足 Air Zoom 缓震配置与 Cushlon 3.0 泡绵，助你在公路上疾速驰骋，迸发活力，尽情畅跑。配色 600 为圣诞系列精选配色。

其他细节

  • 前足 Air Zoom 缓震配置，缔造出众回弹的迈步体验和稳定的弹力脚感
  • Cushlon 3.0 泡绵带来出众柔软度和回弹性能
  • 强韧中足稳定片，塑就迅疾、回弹的过渡体验
  • 灵感源自赛车的加垫鞋舌，融入打孔设计，舒适透气

产品细节

  • 单鞋重量：约 258 克（男码 44 码）
  • 鞋面采用轻盈透气网眼设计
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。