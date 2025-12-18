Nike Rival Fly 4
男子公路跑步鞋
10% 折让
- 显示颜色： 黑曜石色/波斯紫/深渊绿/白色
- 款式： FV6040-401
Nike Rival Fly 4 男子公路跑步鞋，助你轻松提速。轻盈设计结合前足 Air Zoom 缓震配置与 Cushlon 3.0 泡绵，助你在公路上疾速驰骋，迸发活力，尽情畅跑。配色 600 为圣诞系列精选配色。
其他细节
- 前足 Air Zoom 缓震配置，缔造出众回弹的迈步体验和稳定的弹力脚感
- Cushlon 3.0 泡绵带来出众柔软度和回弹性能
- 强韧中足稳定片，塑就迅疾、回弹的过渡体验
- 灵感源自赛车的加垫鞋舌，融入打孔设计，舒适透气
产品细节
- 单鞋重量：约 258 克（男码 44 码）
- 鞋面采用轻盈透气网眼设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
