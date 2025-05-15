 

Nike Rival Jump

男子田径钉鞋

¥629

Nike Rival Jump 男子田径钉鞋专为跳跃运动而设计，助你冲击个人佳绩。前足鞋钉结合后跟抓地设计，无论晴雨皆可助你自信驾驭多种赛道地面和起跳板。加垫鞋口厚实而不失轻盈，搭配匠心外底，轻松满足跳跃所需。该鞋款的设计灵感源自纽约 The Armory 田径中心，这里欢迎不同实力的田径运动员前来参赛。


  • 显示颜色： 星尘红/孔雀绿/大学红/淡象牙白
  • 款式： HQ2063-600

Nike Rival Jump

¥629

Nike Rival Jump 男子田径钉鞋专为跳跃运动而设计，助你冲击个人佳绩。前足鞋钉结合后跟抓地设计，无论晴雨皆可助你自信驾驭多种赛道地面和起跳板。加垫鞋口厚实而不失轻盈，搭配匠心外底，轻松满足跳跃所需。该鞋款的设计灵感源自纽约 The Armory 田径中心，这里欢迎不同实力的田径运动员前来参赛。

设计揭秘

鞋面配色从 The Armory 原始椭圆形跑道表面颜色中汲取灵感。绿色装饰灵感源自 The Armory 原田径场内场。蓝色点缀的设计灵感来源于运动员热身区域。鞋垫和外底融入红色，借鉴自 The Armory 的标志。中足交叉形印花与该场地的经典天花板相呼应。

出众包覆

斜向中足固定带营造出众包覆效果，同时助你快速调整鞋款。匠心设计从多个角度提供出众支撑力，令双足在跳跃过程中保持稳固。

缓震性能，助力比赛

加高中底结合加垫鞋口，塑就顺畅过渡体验，助力凌跃。该组合设计还可在跳跃时缔造支撑力出众的缓震性能。泡绵提供出众能量回馈，助力凌跃起跳。

充沛回弹，助力凌跃

前足搭载六颗匠心排布的鞋钉，铸就可驾驭田径赛道和起跳板的强劲抓地力。结合后跟的抓地纹理，提供可驾驭多种地面的可靠抓地力。

其他细节

  • 轻盈灵活的外底兼具强韧性和稳定性，是助力冲刺和起跳的理想之选
  • 加垫鞋口，塑就出众支撑力和非凡舒适体验

产品细节

  • 显示颜色： 星尘红/孔雀绿/大学红/淡象牙白
  • 款式： HQ2063-600

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