Nike Rival Jump
男子田径钉鞋
¥629
Nike Rival Jump 男子田径钉鞋专为跳跃运动而设计，助你冲击个人佳绩。前足鞋钉结合后跟抓地设计，无论晴雨皆可助你自信驾驭多种赛道地面和起跳板。加垫鞋口厚实而不失轻盈，搭配匠心外底，轻松满足跳跃所需。该鞋款的设计灵感源自纽约 The Armory 田径中心，这里欢迎不同实力的田径运动员前来参赛。
- 显示颜色： 星尘红/孔雀绿/大学红/淡象牙白
- 款式： HQ2063-600
Nike Rival Jump
¥629
Nike Rival Jump 男子田径钉鞋专为跳跃运动而设计，助你冲击个人佳绩。前足鞋钉结合后跟抓地设计，无论晴雨皆可助你自信驾驭多种赛道地面和起跳板。加垫鞋口厚实而不失轻盈，搭配匠心外底，轻松满足跳跃所需。该鞋款的设计灵感源自纽约 The Armory 田径中心，这里欢迎不同实力的田径运动员前来参赛。
设计揭秘
鞋面配色从 The Armory 原始椭圆形跑道表面颜色中汲取灵感。绿色装饰灵感源自 The Armory 原田径场内场。蓝色点缀的设计灵感来源于运动员热身区域。鞋垫和外底融入红色，借鉴自 The Armory 的标志。中足交叉形印花与该场地的经典天花板相呼应。
出众包覆
斜向中足固定带营造出众包覆效果，同时助你快速调整鞋款。匠心设计从多个角度提供出众支撑力，令双足在跳跃过程中保持稳固。
缓震性能，助力比赛
加高中底结合加垫鞋口，塑就顺畅过渡体验，助力凌跃。该组合设计还可在跳跃时缔造支撑力出众的缓震性能。泡绵提供出众能量回馈，助力凌跃起跳。
充沛回弹，助力凌跃
前足搭载六颗匠心排布的鞋钉，铸就可驾驭田径赛道和起跳板的强劲抓地力。结合后跟的抓地纹理，提供可驾驭多种地面的可靠抓地力。
其他细节
- 轻盈灵活的外底兼具强韧性和稳定性，是助力冲刺和起跳的理想之选
- 加垫鞋口，塑就出众支撑力和非凡舒适体验
产品细节
- 显示颜色： 星尘红/孔雀绿/大学红/淡象牙白
- 款式： HQ2063-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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