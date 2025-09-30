Nike Romaleos 4
男/女举重运动鞋
¥1,499
售罄：
此配色当前无货
Nike Romaleos 4 男/女举重运动鞋专为增强力量和稳定性而打造，采用支撑性中底和宽而平的外底设计。中足融入可调式固定带，在高强度训练中助你稳固双足。
- 显示颜色： 黑/橡皮中褐/亮石灰色
- 款式： CD3463-032
出众稳定，适合精英级训练
多方位锁定
鞋带上方宽版固定带可自由调节，为足部提供安全支撑。
引爆凌跃表现
硬质中底搭配后跟抬高设计，实现从地面向上的动力传递，为爆发式运动提供有力支撑。
稳固支撑面
宽版后跟为重物提举提供稳定的支撑基础，橡胶鞋底提供牢固抓地力，满足不同运动需求。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
