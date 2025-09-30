 
Nike Romaleos 4 男/女举重运动鞋 - 黑/橡皮中褐/亮石灰色

¥1,499

售罄：

此配色当前无货

Nike Romaleos 4 男/女举重运动鞋专为增强力量和稳定性而打造，采用支撑性中底和宽而平的外底设计。中足融入可调式固定带，在高强度训练中助你稳固双足。


  • 显示颜色： 黑/橡皮中褐/亮石灰色
  • 款式： CD3463-032

出众稳定，适合精英级训练

Nike Romaleos 4 男/女举重运动鞋专为增强力量和稳定性而打造，采用支撑性中底和宽而平的外底设计。中足融入可调式固定带，在高强度训练中助你稳固双足。

多方位锁定

鞋带上方宽版固定带可自由调节，为足部提供安全支撑。

引爆凌跃表现

硬质中底搭配后跟抬高设计，实现从地面向上的动力传递，为爆发式运动提供有力支撑。

稳固支撑面

宽版后跟为重物提举提供稳定的支撑基础，橡胶鞋底提供牢固抓地力，满足不同运动需求。

产品细节

