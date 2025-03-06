Nike Roshe One Flight Weight (GS)

大童运动童鞋

¥499

荷兰橙/荧光黄/白色/黑
大学红/白色
游戏宝蓝/白色/黑/深宝蓝

Nike Roshe One Flight Weight (GS) 大童运动童鞋搭载简约网眼布鞋面和直注式泡棉缓震配置，为孩子缔造轻盈舒适的脚感。

  • 显示颜色： 荷兰橙/荧光黄/白色/黑
  • 款式： 705485-802

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由于ROSHEONE曾用名ROSHE RUN，所以您收到的产品鞋盒上的产品名称可能是ROSHERUN也有可能是ROSHE ONE字样，请理解！

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