Nike Run Defy
男子公路跑步鞋
36% 折让
穿上 Nike Run Defy 男子公路跑步鞋，随心畅跑。泡绵中底搭配透气鞋面，结合强劲抓地力，助力驾驭不同跑程和配速。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HM9594-102
主要特色
- 网眼鞋面，带来出众透气性。
- 泡绵中底，缔造柔软迈步体验。
- 外底凹槽设计，在跑步时缔造出众缓震效果。
- 华夫格外底采用柔韧耐穿材料制成，助你一路畅跑。
- 外底橡胶贴片，铸就出色抓地力与耐穿性。
产品细节
- 单鞋重量：约 281 克（男码 44 码）
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
