 
Nike Run Division 女子可收纳跑步上衣 - 叶绿

Nike Run Division

女子可收纳跑步上衣

29% 折让

穿上 Nike Run Division 女子可收纳跑步上衣，不惧天气变幻，让你畅跑不停。采用梭织面料，轻盈宽松；不穿时，又可轻松收纳。


  • 显示颜色： 叶绿
  • 款式： II0464-303

实用出众， 日常百搭

Run Division 系列装备，助你轻松驾驭日常活动。设计基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者运动解析。每件单品均采用匠心设计，在不穿时可折叠收纳。轻盈面料混搭反光元素，工作训练两相宜。

轻盈包覆

梭织面料，轻盈非凡，助你保持舒适。

轻松收纳

上衣可收纳至背面的小口袋中。

产品细节

  • 风帽搭配抽绳
  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 叶绿
  • 款式： II0464-303

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。