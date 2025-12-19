Nike Run Division
女子可收纳跑步上衣
29% 折让
穿上 Nike Run Division 女子可收纳跑步上衣，不惧天气变幻，让你畅跑不停。采用梭织面料，轻盈宽松；不穿时，又可轻松收纳。
- 显示颜色： 叶绿
- 款式： II0464-303
实用出众， 日常百搭
Run Division 系列装备，助你轻松驾驭日常活动。设计基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者运动解析。每件单品均采用匠心设计，在不穿时可折叠收纳。轻盈面料混搭反光元素，工作训练两相宜。
轻盈包覆
梭织面料，轻盈非凡，助你保持舒适。
轻松收纳
上衣可收纳至背面的小口袋中。
产品细节
- 风帽搭配抽绳
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 叶绿
- 款式： II0464-303
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
