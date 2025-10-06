 
Nike Run Dri-FIT ADV 男子速干跑步机能风马甲 - 黑

Nike Run

Dri-FIT ADV 男子速干跑步机能风马甲

30% 折让

Nike Run Dri-FIT ADV 男子速干跑步机能风马甲质感轻盈，妥善包覆身体核心部位，助你畅动自如。 精制网眼后拼接设计，可在迈步时保持空气流通。 设有三个拉链口袋，可安全收纳手机和其他随身物品。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV2007-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 轻盈梭织表层搭配网眼布拼接里料
  • 后身精制网眼拼接设计，营造出色透气效果
  • 两侧和后身设有拉链口袋，提供安全储物空间

产品细节

  • 全长拉链开襟设计
  • 下摆搭配松紧抽绳和栓扣
  • 正面下部反光耐克勾标志
  • 正面上部反光图案
  • 拉链挡风片
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。 拼接：91% 锦纶/9% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。