Nike Run
Dri-FIT ADV 男子速干跑步机能风马甲
10% 折让
Nike Run Dri-FIT ADV 男子速干跑步机能风马甲质感轻盈，妥善包覆身体核心部位，助你畅动自如。 精制网眼后拼接设计，可在迈步时保持空气流通。 设有三个拉链口袋，可安全收纳手机和其他随身物品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV2007-010
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 轻盈梭织表层搭配网眼布拼接里料
- 后身精制网眼拼接设计，营造出色透气效果
- 两侧和后身设有拉链口袋，提供安全储物空间
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 下摆搭配松紧抽绳和栓扣
- 正面下部反光耐克勾标志
- 正面上部反光图案
- 拉链挡风片
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。 拼接：91% 锦纶/9% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
