Nike 新款跑步袜重磅登场。Nike Run Micro-Crew 速干跑步短袜（1 双）采用导湿速干的羊毛混纺面料，结合匠心排布的加厚设计，塑就舒适贴合感受。令你抛开穿着顾虑，专注于跑步体验。

关键区域匠心设计，为跟腱和鞋带下方等高磨损区域营造舒适感受。后跟和足尖采用加厚设计，缔造缓震体验。

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