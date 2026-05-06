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Nike Run Micro-Crew 速干跑步短袜（1 双） - 黑/暗烟灰/暗烟灰

Nike Run

Micro-Crew 速干跑步短袜（1 双）

¥149

Nike 新款跑步袜重磅登场。Nike Run Micro-Crew 速干跑步短袜（1 双）采用导湿速干的羊毛混纺面料，结合匠心排布的加厚设计，塑就舒适贴合感受。令你抛开穿着顾虑，专注于跑步体验。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/暗烟灰
  • 款式： IF2508-010

Nike Run

¥149

Nike 新款跑步袜重磅登场。Nike Run Micro-Crew 速干跑步短袜（1 双）采用导湿速干的羊毛混纺面料，结合匠心排布的加厚设计，塑就舒适贴合感受。令你抛开穿着顾虑，专注于跑步体验。

干爽体验

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

稳固贴合，舒适体验

不对称足弓支撑设计，妥帖包覆足弓。后跟贴合设计，塑就稳固舒适感；羊毛混纺面料，提供出众弹性。

自信迈步

关键区域匠心设计，为跟腱和鞋带下方等高磨损区域营造舒适感受。后跟和足尖采用加厚设计，缔造缓震体验。

产品细节

  • 袜底主体：羊毛/锦纶/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/暗烟灰
  • 款式： IF2508-010

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