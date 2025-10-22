 
Nike Run Swift 3 女子公路跑步鞋 - 帆白/白色/椰奶色/金属银

Nike Run Swift 3 女子公路跑步鞋采用匠心设计，集有力支撑、耐穿体验和舒适脚感于一身，无论距离如何，皆可让你轻松畅跑。 泡绵缓震配置，塑就柔软足底感受；加高泡绵，缔造非凡舒适的迈步体验。


  • 显示颜色： 帆白/白色/椰奶色/金属银
  • 款式： IO7598-101

Flywire 飞线结合舒适泡绵，塑就平稳迈步体验。

透气鞋面

鞋面采用网眼设计，打造出色透气性。

泡绵中底

柔软泡绵中底，带来缓震迈步体验。

稳固贴合

Flywire 飞线设计帮助稳固双足，可在收紧鞋带时塑就有力支撑效果。

产品细节

