Nike Run Swift 3
女子公路跑步鞋
26% 折让
- 显示颜色： 黑/金属银/黑紫/金属暗灰
- 款式： DR2698-016
穿上 Nike Run Swift 3 女子公路跑步鞋，无论距离如何，皆可畅享出众支撑感受和心无旁骛的运动体验。鞋款采用匠心设计，集有力支撑力、耐穿体验和舒适脚感于一身，助你轻松畅跑。在短距离跑步之外，亦能融入日常生活，让你在不断变化的节奏中自在前行。
出色缓震
泡绵缓震配置，塑就柔软足底感受。厚实泡绵，塑就非凡舒适的迈步体验。
稳固贴合
Flywire 飞线帮助稳固双足，系紧鞋带即可提供有力支撑，助你保持稳定。
产品细节
- 后跟覆面带来出众稳定性
- 网眼布设计打造出众透气性
- 耐穿橡胶外底融入弯曲凹槽设计，柔韧灵活
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
