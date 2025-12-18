Nike Run Swift 3
女子公路跑步鞋
25% 折让
Nike Run Swift 3 女子公路跑步鞋采用匠心设计，集有力支撑、耐穿体验和舒适脚感于一身，无论距离如何，皆可让你轻松畅跑。 泡绵缓震配置，塑就柔软足底感受；加高泡绵，缔造非凡舒适的迈步体验。
- 显示颜色： 帆白/白色/椰奶色/金属银
- 款式： IO7598-101
Flywire 飞线结合舒适泡绵，塑就平稳迈步体验。
透气鞋面
鞋面采用网眼设计，打造出色透气性。
泡绵中底
柔软泡绵中底，带来缓震迈步体验。
稳固贴合
Flywire 飞线设计帮助稳固双足，可在收紧鞋带时塑就有力支撑效果。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
