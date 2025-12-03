 
Nike Run Swift 3 男子公路跑步鞋 - 大学灰/浅银/珍珠白/帆白

46% 折让
大学灰/浅银/珍珠白/帆白
芬蓝/山峰白/黑/煤黑
Flywire 飞线结合舒适泡绵，塑就平稳迈步体验。

Nike Run Swift 3 男子公路跑步鞋采用匠心设计，集有力支撑、耐穿体验和舒适脚感于一身，无论距离如何，皆可让你轻松畅跑。泡绵缓震配置，塑就柔软足底感受；加高泡绵，缔造非凡舒适的迈步体验。

鞋面采用网眼设计

鞋面采用网眼设计，打造出色透气性。

Flywire 飞线

Flywire 飞线设计，可在收紧鞋带时塑就有力支撑效果。

泡绵中底

柔软泡绵中底，带来缓震迈步体验。

自然畅动

橡胶外底融入凹槽设计，赋予双足自然流畅的运动体验。

产品细节

  • 单鞋重量：约 306 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 大学灰/浅银/珍珠白/帆白
  • 款式： DR2695-013

