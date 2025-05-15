Nike Run Swift 3
男子公路跑步鞋
¥509¥59915% 折让
Nike Run Swift 3 男子公路跑步鞋采用匠心设计，集有力支撑力、耐穿体验和舒适脚感于一身，助你轻松畅跑。 泡绵缓震配置，塑就柔软脚感；加高泡绵，缔造非凡舒适的迈步体验。
- 显示颜色： 暗灰/大学红/黑
- 款式： IB3972-021
Nike Run Swift 3
¥509¥59915% 折让
Nike Run Swift 3 男子公路跑步鞋采用匠心设计，集有力支撑力、耐穿体验和舒适脚感于一身，助你轻松畅跑。 泡绵缓震配置，塑就柔软脚感；加高泡绵，缔造非凡舒适的迈步体验。
其他细节
- Flywire 飞线设计，可在收紧鞋带时塑就强力支撑效果
- 鞋头区域采用网眼布，塑就出众透气性
- 橡胶外底融入凹槽设计，赋予双足自然流畅的运动体验
产品细节
- 显示颜色： 暗灰/大学红/黑
- 款式： IB3972-021
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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