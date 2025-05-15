 

Nike Run Swift 3

男子公路跑步鞋

¥509¥59915% 折让

Nike Run Swift 3 男子公路跑步鞋采用匠心设计，集有力支撑力、耐穿体验和舒适脚感于一身，助你轻松畅跑。 泡绵缓震配置，塑就柔软脚感；加高泡绵，缔造非凡舒适的迈步体验。


  • 显示颜色： 暗灰/大学红/黑
  • 款式： IB3972-021

Nike Run Swift 3

¥509¥59915% 折让

Nike Run Swift 3 男子公路跑步鞋采用匠心设计，集有力支撑力、耐穿体验和舒适脚感于一身，助你轻松畅跑。 泡绵缓震配置，塑就柔软脚感；加高泡绵，缔造非凡舒适的迈步体验。

其他细节

  • Flywire 飞线设计，可在收紧鞋带时塑就强力支撑效果
  • 鞋头区域采用网眼布，塑就出众透气性
  • 橡胶外底融入凹槽设计，赋予双足自然流畅的运动体验

产品细节

  • 显示颜色： 暗灰/大学红/黑
  • 款式： IB3972-021

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