Nike Run Swift 3
男子公路跑步鞋
41% 折让
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
- 款式： DR2695-002
Flywire 飞线结合舒适泡绵，塑就平稳迈步体验。
Nike Run Swift 3 男子公路跑步鞋采用匠心设计，集有力支撑、耐穿体验和舒适脚感于一身，无论距离如何，皆可让你轻松畅跑。泡绵缓震配置，塑就柔软足底感受；加高泡绵，缔造非凡舒适的迈步体验。
鞋面采用网眼设计
鞋面采用网眼设计，打造出色透气性。
Flywire 飞线
Flywire 飞线设计，可在收紧鞋带时塑就有力支撑效果。
泡绵中底
柔软泡绵中底，带来缓震迈步体验。
自然畅动
橡胶外底融入凹槽设计，赋予双足自然流畅的运动体验。
产品细节
- 单鞋重量：约 306 克（男码 44 码）
