 

Nike Running Division

女子跑步夹克

¥899¥99910% 折让
帆白
黑

Nike Running Division 女子跑步夹克采用匠心设计，不论昼夜，皆可助你在铺装景观的路面上尽情畅跑。后身加大开口设计，营造出色透气性和自如无拘的运动体验，助力攻克长跑征途。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HJ2194-133

Nike Running Division

¥899¥99910% 折让

Nike Running Division 女子跑步夹克采用匠心设计，不论昼夜，皆可助你在铺装景观的路面上尽情畅跑。后身加大开口设计，营造出色透气性和自如无拘的运动体验，助力攻克长跑征途。

其他细节

  • 拉链口袋，提供安全的储物空间
  • 衣领内侧配有口哨，便于取用
  • 宽松版型，便于轻松叠搭

产品细节

  • 左胸饰有反光耐克勾标志
  • 背面饰有反光元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：100% 聚酯纤维。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HJ2194-133

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。