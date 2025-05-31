Nike Running Division
女子跑步夹克
¥749¥99925% 折让
Nike Running Division 女子跑步夹克采用匠心设计，不论昼夜，皆可助你在铺装景观的路面上尽情畅跑。后身加大开口设计，营造出色透气性和自如无拘的运动体验，助力攻克长跑征途。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ2194-010
Nike Running Division
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Nike Running Division 女子跑步夹克采用匠心设计，不论昼夜，皆可助你在铺装景观的路面上尽情畅跑。后身加大开口设计，营造出色透气性和自如无拘的运动体验，助力攻克长跑征途。
其他细节
- 拉链口袋，提供安全的储物空间
- 衣领内侧配有口哨，便于取用
- 宽松版型，便于轻松叠搭
产品细节
- 左胸饰有反光耐克勾标志
- 背面饰有反光元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：100% 聚酯纤维。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ2194-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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