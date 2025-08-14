Nike Running Division
男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣
25% 折让
Nike Running Division 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣采用匠心设计，不论昼夜晴雨，皆可助你在铺装景观的路面上尽情畅跑。 轻盈梭织面料经拒水处理，助力从容应对多变天气。 反光细节，为你的跑步旅途增添些许闪耀魅力。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ4143-010
其他细节
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 拉链口袋提供安全的储物空间
- 右侧口袋内置隐藏式媒体播放器存放袋，方便存放其他小物
- 下摆搭配弹性抽绳，可供自主调节贴合度
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 风帽背面搭配可调节抽绳
- 反光耐克勾标志
- 背部下方融入反光饰条
- 胸前反光 Windrunner V 字形设计
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 100% 锦纶
- 可机洗
