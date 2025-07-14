 
Nike Running Division Breathe Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣 - 心灵蓝

Nike Running Division Breathe

Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣

10% 折让
心灵蓝
黑

Nike Running Division Breathe Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣巧糅出色性能，助你在铺装景观的路面上尽情畅跑。这款轻盈上衣采用柔软非凡的面料搭配透气孔设计，营造出色透气效果。


  • 显示颜色： 心灵蓝
  • 款式： HJ4149-422

Nike Running Division Breathe

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Nike Running Division Breathe Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣巧糅出色性能，助你在铺装景观的路面上尽情畅跑。这款轻盈上衣采用柔软非凡的面料搭配透气孔设计，营造出色透气效果。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 轻盈针织面料，柔软顺滑
  • 针织透气孔设计，提升易出汗区域的透气性

产品细节

  • 反光图案
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 心灵蓝
  • 款式： HJ4149-422

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