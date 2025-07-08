Nike Running Division Breathe
Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）
25% 折让
Nike Running Division Breathe Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）搭载 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，结合打孔梭织面料，营造出色透气性，助你在铺装景观的路面上尽情畅跑。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ4151-010
Nike Running Division Breathe
25% 折让
Nike Running Division Breathe Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）搭载 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，结合打孔梭织面料，营造出色透气性，助你在铺装景观的路面上尽情畅跑。
透气出众
Breathe 系列革新升级 Nike 高性能服装，采用打孔面料，提升透气效果，助你畅快开练。
干爽体验
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
舒适畅跑
顺滑弹性梭织面料可随行而动，塑就自如迈步体验。 内置衬裤，带来有力支撑表现和出众包覆效果。
其他细节
- 侧边拉链口袋，提供安全储物空间
- 背面拉链口袋，可收纳大部分型号的手机
- 背面另设两个小口袋，便于存放基本小物件
- 弹性腰部搭配抽绳，打造稳固贴合感
产品细节
- 反光耐克勾标志和反光标记抽绳
- 面料：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。 前侧口袋（手心侧）/后侧口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维。 里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ4151-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。