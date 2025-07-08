 
Nike Running Division Breathe Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤） - 黑/黑

Nike Running Division Breathe Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）搭载 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，结合打孔梭织面料，营造出色透气性，助你在铺装景观的路面上尽情畅跑。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ4151-010

透气出众

Breathe 系列革新升级 Nike 高性能服装，采用打孔面料，提升透气效果，助你畅快开练。

干爽体验

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。

舒适畅跑

顺滑弹性梭织面料可随行而动，塑就自如迈步体验。 内置衬裤，带来有力支撑表现和出众包覆效果。

其他细节

  • 侧边拉链口袋，提供安全储物空间
  • 背面拉链口袋，可收纳大部分型号的手机
  • 背面另设两个小口袋，便于存放基本小物件
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造稳固贴合感

产品细节

  • 反光耐克勾标志和反光标记抽绳
  • 面料：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。 前侧口袋（手心侧）/后侧口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维。 里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

