 
Nike Running Division Breathe Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心 - 黑/黑

Nike Running Division Breathe Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心采用匠心设计，助你在铺装景观的路面上尽情畅跑。柔软非凡的面料搭配透气孔设计，助你保持干爽，一路冲向终点线。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ4147-010

透气出众

Breathe 系列革新升级 Nike 高性能服装，在高热区域融入打孔设计，提升透气效果。

干爽体验

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。

产品细节

  • 反光图案
  • 侧边下摆开衩
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

