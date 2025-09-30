Nike Running Division Breathe
Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心
23% 折让
Nike Running Division Breathe Dri-FIT ADV 男子速干跑步背心采用匠心设计，助你在铺装景观的路面上尽情畅跑。柔软非凡的面料搭配透气孔设计，助你保持干爽，一路冲向终点线。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ4147-010
透气出众
Breathe 系列革新升级 Nike 高性能服装，在高热区域融入打孔设计，提升透气效果。
干爽体验
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
产品细节
- 反光图案
- 侧边下摆开衩
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
