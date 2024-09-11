Nike Running Division Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣巧糅出色性能，不论昼夜，皆可助你在水泥地和铺设的人行横道上尽情畅跑。采用轻盈的导湿速干面料，背面巧搭打孔图案，带来透气体验，助你在跑步中保持清爽活力。蝴蝶图案的设计灵感源自我们在训练和生活中经历的华丽蜕变。

显示颜色： 黑

款式： FQ3092-010