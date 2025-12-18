 
Nike Running Lightweight Micro Crew 速干运动短袜（1 双） - 白色/黑/白金色/透明粉

Nike Running Lightweight

Micro Crew 速干运动短袜（1 双）

25% 折让
白色/黑/白金色/透明粉
水洗水鸭青/泡沫薄荷绿/黑/泡沫薄荷绿

Nike 新款跑步袜重磅登场。Nike Running Lightweight Micro Crew 速干运动短袜（1 双）采用革新导湿速干技术结合匠心排布的加厚设计，塑就舒适贴合感受。令你抛开穿着顾虑，专注于跑步体验。袜口采用包边设计，打造心无旁骛的畅跑体验。


  • 显示颜色： 白色/黑/白金色/透明粉
  • 款式： IB6114-101

干爽舒适

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

稳固贴合，舒适体验

不对称足弓支撑设计，妥帖包覆足弓。圆形分段后跟，带来稳固非凡的贴合感。

自信迈步

关键区域匠心设计，为跟腱和鞋带下方等高磨损区域营造舒适感受。后跟和足尖采用加厚设计，缔造舒适缓震体验。

创新高度

全新“Micro Crew”版型基于传统短袜高度，采用略微加高的袜筒设计。

产品细节

  • 袜底主体：锦纶/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
