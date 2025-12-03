穿上 Nike S.T. Flare EP 耐克气焰男/女篮球鞋， 准备制胜出击。 该鞋款专为户外比赛匠心打造，经久耐穿且透气出众，助你制霸球场。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

匠心人字形底纹从后跟延伸至鞋头，铸就强劲抓地表现，助力轻松自如地急起急停，实现侧向突破和快速移步。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

