 
Nike S.T. Flare EP 耐克气焰篮球鞋 - 维加斯金/黑/团队金/尘光子色

Nike S.T. Flare EP

耐克气焰篮球鞋

19% 折让
维加斯金/黑/团队金/尘光子色
浅柠檬黄绿/微黄绿/海玻璃色/海藻绿

穿上 Nike S.T. Flare EP 耐克气焰篮球鞋，准备制胜出击。该鞋款专为户外比赛匠心打造，经久耐穿且透气出众，助你制霸球场。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 维加斯金/黑/团队金/尘光子色
  • 款式： HF0232-700

Nike S.T. Flare EP

19% 折让

穿上 Nike S.T. Flare EP 耐克气焰篮球鞋，准备制胜出击。该鞋款专为户外比赛匠心打造，经久耐穿且透气出众，助你制霸球场。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

疾速表现

前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。

顺畅迈步

足底融入匠心泡绵，打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力；外底强韧橡胶材料向上延伸，可有助应对泡绵磨损。

急起急停，轻松自如

匠心人字形底纹从后跟延伸至鞋头，铸就强劲抓地表现，助力轻松自如地急起急停，实现侧向突破和快速移步。

产品细节

  • 透气网眼设计
  • 金属鞋眼
  • 显示颜色： 维加斯金/黑/团队金/尘光子色
  • 款式： HF0232-700

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。