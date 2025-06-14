 

Sabrina

萨布丽娜女子速干篮球短裤

¥249¥39937% 折让
黑/煤黑/山峰白
灰石板蓝/灰石板蓝/泡沫粉

无论是像萨布丽娜·约内斯库一样在球场上精进球技，还是在场外休闲放松，该中性风百搭签名系列都是你的理想选择。Sabrina 萨布丽娜女子速干篮球短裤采用宽松版型，搭配正面梭织面料和后身针织面料，富有弹性且导湿速干，助你在传球、转向和玩耍时保持干爽。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： FV3190-010

Sabrina

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其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 侧边口袋，便于快速存取基本物品
  • 左腿按扣口袋，提供额外存储空间
  • 右腿饰有镀铬标志，让你在比赛中大放异彩

产品细节

  • 左髋饰有萨布丽娜签名
  • 前片：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。后身：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： FV3190-010

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