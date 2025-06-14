Sabrina
萨布丽娜女子速干篮球短裤
¥249¥39937% 折让
无论是像萨布丽娜·约内斯库一样在球场上精进球技，还是在场外休闲放松，该中性风百搭签名系列都是你的理想选择。Sabrina 萨布丽娜女子速干篮球短裤采用宽松版型，搭配正面梭织面料和后身针织面料，富有弹性且导湿速干，助你在传球、转向和玩耍时保持干爽。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： FV3190-010
Sabrina
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其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 侧边口袋，便于快速存取基本物品
- 左腿按扣口袋，提供额外存储空间
- 右腿饰有镀铬标志，让你在比赛中大放异彩
产品细节
- 左髋饰有萨布丽娜签名
- 前片：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。后身：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： FV3190-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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