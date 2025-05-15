Sabrina
萨布丽娜男子加绒篮球连帽衫
¥499
无论是像萨布丽娜·约内斯库一样在球场上精进球技，还是在场外休闲放松，该中性风百搭签名系列都是你的理想选择。Sabrina 萨布丽娜男子加绒篮球连帽衫采用柔软加绒针织面料，结合右侧拉链开衩设计，舒适非凡，令你在训练期间畅动自如。
- 显示颜色： 元素粉/泡沫粉/黑
- 款式： FV3206-699
Sabrina
¥499
无论是像萨布丽娜·约内斯库一样在球场上精进球技，还是在场外休闲放松，该中性风百搭签名系列都是你的理想选择。Sabrina 萨布丽娜男子加绒篮球连帽衫采用柔软加绒针织面料，结合右侧拉链开衩设计，舒适非凡，令你在训练期间畅动自如。
其他细节
- 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，有助营造舒适感受，同时保持结构感
- 胸前饰有镀铬标志，让你在比赛中大放异彩
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 平整抽绳
- 袋鼠式口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 元素粉/泡沫粉/黑
- 款式： FV3206-699
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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