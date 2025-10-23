Sabrina
萨布丽娜男子速干双面穿篮球夹克
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
无论是像萨布丽娜·约内斯库一样在球场上精进球技，还是在场外休闲放松，该中性风百搭签名系列都是你的理想选择。Sabrina 萨布丽娜男子速干双面穿篮球夹克轻盈且富有弹力，可导湿速干，助你保持舒适，从容应对不同活动。如果你通常穿男款，建议选择正常尺码。如果你通常穿女款，建议选小一码。
- 显示颜色： 乌紫/浅矿石紫/水洗珊瑚红
- 款式： FV3165-573
Sabrina
双面设计
夹克采用双面穿设计，一面采用轻盈梭织面料，另一面采用柔软针织面料，助你轻松打造不同造型。两面均设有口袋供你存放所需物品。梭织面配有 2 个开口式侧袋和 1 个胸前拉链口袋，针织面下部右侧设有 1 个口袋。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- 袖口、下摆和叶片领采用顺滑弹性设计，塑就经典夹克外观
- 梭织面胸前饰有镀铬标志，让你在比赛中大放异彩
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 外层面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。内层面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。拼接：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
