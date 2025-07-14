Sabrina 2
萨布丽娜大童实战篮球鞋
34% 折让
萨布丽娜·约内斯库经历万般磨难才成就了今天的事业。Sabrina 2 篮球鞋是她的第二代战靴，助孩子像她那般砥砺前行。Sabrina 2 萨布丽娜大童篮球鞋的中底搭载柔软泡绵，让孩子在比赛中保持充沛活力。匠心抓地设计令孩子在比赛中发挥出色表现。即刻上脚，热力开练。
- 显示颜色： 杏黄粉/水洗珊瑚红/水洗水鸭青/浅骨色
- 款式： FQ7376-801
Sabrina 2
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萨布丽娜·约内斯库经历万般磨难才成就了今天的事业。Sabrina 2 篮球鞋是她的第二代战靴，助孩子像她那般砥砺前行。Sabrina 2 萨布丽娜大童篮球鞋的中底搭载柔软泡绵，让孩子在比赛中保持充沛活力。匠心抓地设计令孩子在比赛中发挥出色表现。即刻上脚，热力开练。
回弹缓震
柔软泡绵中底塑就缓震迈步体验，令双足在比赛后仍能保持充沛活力。
赛场时刻，畅动自如
中足内置动态贴合系统，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。
迅疾切入
橡胶外底融入人字形底纹，助力实现急起急停和快速转向，让孩子犀利突破。
个性设计
内侧耐克勾标志周围融入碎片元素图案，象征萨布丽娜在篮球比赛中不断突破纪录的伟大事迹。鞋口及后跟两侧饰有 S 形刺绣图案，致敬不断努力进阶的造梦者。
产品细节
- 显示颜色： 杏黄粉/水洗珊瑚红/水洗水鸭青/浅骨色
- 款式： FQ7376-801
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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