Sabrina 2 Black Label EP

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萨布丽娜·约内斯库早已名声大噪，她的成功得益于她以前在健身房日复一日的锻炼，以及对球技的不懈打磨。Sabrina 2 Black Label EP 萨布丽娜男/女篮球鞋助你精进球技，准备全力应战。Cushlon 泡绵帮助保持充沛活力，Air Zoom 缓震配置营造出众回弹效果，外底抓地设计助你展现出色比赛表现。饰有刺绣图案，呈现华美外观，以此致意萨布丽娜的耀眼魅力。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

匠心工艺，出众品质

该特别版鞋款融蕴工艺元素与时尚手法，将现代风格与传统工艺巧妙糅合。鞋面经焕新设计，饰有别致刺绣图案，旨在向萨布丽娜的比赛风格致敬。耐克勾标志和后跟饰有毛绒细节，呼应萨布丽娜那引以为傲的精湛球技。

柔软舒适，经久耐穿

前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。中底 Cushlon 泡绵打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。

赛场时刻，由你主宰

中足内置动态贴合系统，搭配缝制绳线，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。

迅疾切入

匠心人字形底纹，助力实现急起急停和快速转向，助你犀利突破，强势得分。

个性设计

内侧耐克勾标志周围融入碎片元素图案，象征萨布丽娜在篮球比赛中不断突破记录的伟大事迹。鞋面饰有 S 形刺绣图案，致敬不断努力进阶的造梦者。