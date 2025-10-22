Sabrina 2 "Bubble" EP
萨布丽娜男/女篮球鞋
19% 折让
售罄：
此配色当前无货
萨布丽娜·约内斯库早已名声大噪， 她的成功得益于她以前在健身房日复一日的锻炼，以及对球技的不懈打磨。 Sabrina 2 "Bubble" EP 萨布丽娜男/女篮球鞋助你精进球技，准备全力应战。 Cushlon 泡绵帮助保持充沛活力，Air Zoom 缓震配置缔造出色回弹效果，外底抓地设计助你展现出色比赛表现。 粉色设计，灵感源自萨布丽娜心仪的泡泡糖，为街头球场再添新意。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 泡沫粉/元素粉/黑
- 款式： FZ1517-601
柔软舒适，经久耐穿
前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。 中底 Cushlon 泡绵打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。
赛场时刻，由你主宰
中足内置动态贴合系统，搭配缝制绳线，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。
迅疾切入
匠心人字形底纹，助力实现急起急停和快速转向，助你犀利突破，强势得分。
个性设计
内侧耐克勾标志周围融入碎片元素图案，象征萨布丽娜在篮球比赛中不断打破记录的伟大事迹。 鞋口及后跟两侧饰有 S 形刺绣图案，致敬不断努力进阶的造梦者。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
