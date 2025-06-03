Sabrina 2 By You

¥1,099

萨布丽娜·约内斯库的首款专属定制签名鞋款一经问世便轰动了篮球界。 如今，经典归来，再现传奇。 Sabrina 2 By You 专属定制篮球鞋提供丰富配色和别致设计细节，可选夜光外底、多种闪亮耐克勾设计和醒目图案，彰显不凡格调。 即刻入手该鞋款， 热力开练。

闪耀夺目

亮金色、银色、全新闪光色、炫彩色等诸多耐克勾标志选项， 任你随心选择。 选择潘趣红粉或薄荷绿夜光外底，在灯光熄灭后，成为比赛中的焦点。 也可选择彩色大理石纹外底。

为突破而生

鞋面图案可选择萨布丽娜·约内斯库的重复经典标志、几何图案或鳄鱼鳞片设计。 鞋垫融入碎玻璃元素，旨在致敬萨布丽娜在篮球比赛中不断突破“玻璃天花板”的伟大事迹。

唯你专属

将你的名字 或球场绰号 添加至中底， 可选 8 个字符（字母 A-Z，数字 0-9）。 采用别具匠心的萨布丽娜数字字体，在后跟上添加至多 2 个字符的心仪数字（0-9）。

柔软舒适，经久耐穿

前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。 中底采用两种泡绵：足底融入全新 Cushlon 泡绵，打造柔软脚感，令双足在比赛决胜局保持充沛活力； 硬质 Cushlon 泡绵包覆中底，缔造出众稳定性。

赛场时刻，由你主宰

中足内置动态包覆系统，搭配贴合弹力带与缝制飞线，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。

迅疾切入

改良版人字形底纹，即 S 型抓地设计，助力实现急起急停和快速转向，让你犀利突破，强势得分。