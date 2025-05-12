 

Sabrina 2 "Retroed" EP

萨布丽娜男/女篮球鞋

¥809¥89910% 折让

萨布丽娜·约内斯库早已名声大噪， 她的成功得益于她以前在健身房日复一日的锻炼，以及对球技的不懈打磨。 Sabrina 2 "Retroed" EP 萨布丽娜男/女篮球鞋助你精进球技，准备全力应战。 Cushlon 泡绵帮助保持充沛活力，Air Zoom 缓震配置缔造出色回弹效果，外底抓地设计助你展现出众比赛表现。 即刻上脚， 热力开练。 该版本旨在向萨布丽娜的母校致敬。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 苹果绿/白色/冲击黄
  • 款式： HQ4345-300

Sabrina 2 "Retroed" EP

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设计揭秘

萨布丽娜在大学时期崭露头角的地方也是耐克的发源地。 经典耐克勾设计，再现比尔·鲍尔曼时代风采；复古绿黄配色，致敬萨布丽娜的母校。

柔软舒适，经久耐穿

前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。 中底 Cushlon 泡绵打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。

赛场时刻，由你主宰

中足内置动态贴合系统，搭配缝制绳线，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。

迅疾切入

匠心人字形底纹，助力实现快速转向。

个性设计

内侧耐克勾标志周围融入碎片元素图案，象征萨布丽娜在篮球比赛中不断突破记录的伟大事迹。 鞋口及后跟两侧饰有 S 形刺绣图案，致敬不断努力进阶的造梦者。

产品细节

  • 显示颜色： 苹果绿/白色/冲击黄
  • 款式： HQ4345-300

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