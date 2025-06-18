Sabrina 2 SE

¥729

尽管经历重重磨难，萨布丽娜·约内斯库始终致力于不断打破记录。 Sabrina 2 篮球鞋是她的第二代战靴，助你像她那般砥砺前行。 Sabrina 2 SE 萨布丽娜大童篮球鞋足底搭载柔软泡绵，让你在比赛中保持充沛活力。 匠心抓地设计，助你在比赛中发挥出色表现。 即刻上脚， 热力开练。

回弹缓震 柔软泡绵中底塑就缓震迈步体验，令双足在比赛后仍能保持充沛活力。 赛场时刻，由你主宰 中足内置动态贴合系统，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。 迅疾切入 橡胶外底融入人字形底纹，助力实现急起急停和快速转向，让你犀利突破。 个性设计 内侧耐克勾标志周围融入碎片元素图案，象征萨布丽娜在篮球比赛中不断突破记录的伟大事迹。 鞋口及后跟两侧饰有 S 形刺绣图案，致敬不断努力进阶的造梦者。