Sabrina 2 "Stronger Than Gold" EP

¥899

萨布丽娜·约内斯库早已名声大噪， 她的成功得益于她以前在健身房日复一日的锻炼，以及对球技的不懈打磨。 Sabrina 2 "Stronger Than Gold" EP 萨布丽娜女子篮球鞋助你精进球技，准备全力应战。 Cushlon 泡绵帮助保持充沛活力，Air Zoom 缓震配置缔造出色回弹效果，外底抓地设计助你展现出色比赛表现。 即刻上脚， 热力开练。 该版本旨在致敬萨布丽娜与家人之间牢不可破的亲情纽带。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

设计揭秘

萨布丽娜与家人的情感纽带非常牢固。 因为家人的帮助，才成就了今天身为冠军的她。金色耐克勾标志和外底设计正是对这情感纽带的美好致意。

柔软舒适，经久耐穿

前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。 中底 Cushlon 泡绵打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。

赛场时刻，由你主宰

中足内置动态贴合系统，搭配缝制绳线，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。

迅疾切入

匠心人字形底纹，助力实现急起急停和快速转向，助你犀利突破，强势得分。

个性设计

内侧耐克勾标志周围融入碎片元素图案，象征萨布丽娜在篮球比赛中不断打破记录的伟大事迹。 鞋口及后跟两侧饰有 S 形刺绣图案，致敬不断努力进阶的造梦者。