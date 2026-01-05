Sabrina 3
萨布丽娜大童篮球鞋
24% 折让
萨布丽娜·约内斯库需要一双能够与她的伟大目标相匹配的篮球战靴。Sabrina 3 萨布丽娜大童篮球鞋采用轻盈鞋面结合绳线设计，缔造出色支撑表现，助力自信转向、滑步、后撤。
- 显示颜色： 土绿/水蓝/浅荧光黄/红杉绿
- 款式： IB3088-300
Sabrina 3
24% 折让
萨布丽娜·约内斯库需要一双能够与她的伟大目标相匹配的篮球战靴。Sabrina 3 萨布丽娜大童篮球鞋采用轻盈鞋面结合绳线设计，缔造出色支撑表现，助力自信转向、滑步、后撤。
稳固贴合
鞋面采用轻盈材料融入绳线设计，与鞋带协同发力，缔造稳固包覆感受。
全力以赴
匠心外底打造出众贴地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会。
干爽十足
柔软泡绵中底，塑就回弹出众的脚感，助你保持活力。
耐穿外底
多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你无论是否持球皆可快速转向。
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶外底
- 显示颜色： 土绿/水蓝/浅荧光黄/红杉绿
- 款式： IB3088-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。