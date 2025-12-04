Sabrina 3 "Blueprint"

¥649 ¥769 15% 折让

萨布丽娜·约内斯库需要一双能够与她的伟大目标相匹配的篮球战靴。 Sabrina 3 "Blueprint" 萨布丽娜大童篮球鞋采用轻盈鞋面结合绳线设计，缔造出色支撑表现，助力自信转向、滑步、后撤。该鞋款采用蓝色配色，缀以精致的图案设计，象征着萨布丽娜亲手绘就的成功蓝图——篮球运动员皆可奉为圭臬。

设计揭秘 萨布丽娜的成功秘诀是什么？ 很简单。 以一丝不苟的匠心精神夯实基础，在精进之路上永不停歇。 后跟、鞋盒与盒内包装纸上的战术草图设计，象征她不断进阶的蓝图。 稳固贴合 鞋面采用轻盈材料融入绳线设计，与鞋带协同发力，缔造稳固包覆感受。 全力以赴 匠心外底打造出众贴地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会。 干爽十足 柔软泡绵中底，塑就回弹出众的脚感，助你保持活力。 耐穿外底 多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力， 助你无论是否持球皆可快速转向。