Sabrina 3 "Blueprint" EP

¥709 ¥949 25% 折让

追求非凡的萨布丽娜·约内斯库需要一双能满足其职业精神和必胜信念的篮球鞋。Sabrina 3 EP 萨布丽娜男/女篮球鞋采用轻盈稳固鞋面结合绳线设计，塑就出色支撑力，助她自信变向、滑步并施展后撤步。蓝色设计巧搭精致的图案点缀，象征着萨布丽娜的成功蓝图——篮球运动员皆可奉为圭臬。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

设计揭秘

萨布丽娜的成功秘诀是什么？很简单。以一丝不苟的匠心精神夯实基础，在精进之路上永不停歇。后跟、鞋盒与盒内包装纸上的战术草图设计，象征她不断进阶的蓝图。

稳固贴合

鞋侧褶皱形成通道，让绳线穿梭其中，为鞋身带来出众耐穿性，铸就出色稳固效果。绳线和褶皱包覆中足，缔造出色贴合感。

全力以赴

前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。

干爽体验

Cushlon 3.0 泡绵中底打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。硬质泡绵包覆中底，缔造出众稳定性。贴地外底助力萨布丽娜实现快速切入，通过运球突破制造防守空档。

耐穿外底

多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力， 让你无论是否持球皆可快速转向。