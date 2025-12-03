Sabrina 3 "Bring The Heat"

¥619 ¥769 19% 折让

萨布丽娜·约内斯库需要一双能够与她的伟大目标相匹配的篮球战靴。Sabrina 3 "Bring The Heat" 萨布丽娜大童篮球鞋采用轻盈鞋面结合绳线设计，缔造出色支撑表现，助力自信转向、滑步、后撤。随着篮球运动在全球范围内升温，精英球员之间的竞争愈发激烈，这一别致设计正好与之呼应。

设计揭秘 精英球员同场竞技时，比赛一定会非常精彩。该鞋款采用渐变色设计，致意那些让篮球界沸腾的燃情时刻。 稳固贴合 鞋面采用轻盈材料融入绳线设计，与鞋带协同发力，缔造稳固包覆感受。 全力以赴 匠心外底打造出众贴地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会。 干爽十足 柔软泡绵中底，塑就回弹出众的脚感，助你保持活力。 耐穿外底 多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你无论是否持球皆可快速转向。