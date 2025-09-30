Sabrina 3 "Bring the Heat" EP

追求非凡的萨布丽娜·约内斯库需要一双能满足其职业精神和必胜信念的篮球鞋。Sabrina 3 "Bring the Heat" EP 萨布丽娜男/女篮球鞋采用轻盈稳固鞋面搭配绳线设计，塑就出色支撑力，助她自信变向、滑步并施展后撤步。随着篮球这项运动在全球范围内掀起热潮，这款特别版本凝聚了殿堂级激战所迸发的激情，尽显竞技魅力。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

设计揭秘

当精英球员齐聚一堂，萨布丽娜和她的队友献上精彩表现，点燃下一代的想象力。这款特别版本以渐变色设计为亮点，致敬轰动篮坛的表演赛上的高光时刻。它犹如一座灯塔，随着不断演化的篮球运动所释放出的澎湃能量绽放光芒。

稳固贴合

鞋侧褶皱形成通道，让绳线穿梭其中，打造出众鞋身耐穿性，铸就出色稳固效果。绳线和褶皱包覆中足，塑就出众贴合感。

全力以赴

前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。

干爽十足

Cushlon 3.0 泡绵中底打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。硬质泡绵包覆中底，缔造出众稳定性。贴地外底助力萨布丽娜实现快速切入，通过运球突破制造防守空档。

耐穿外底

多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力， 让你无论是否持球皆可快速转向。