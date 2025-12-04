追求非凡的萨布丽娜·约内斯库需要一双能满足其职业精神和必胜信念的篮球鞋。Sabrina 3 EP 萨布丽娜男/女篮球鞋采用轻盈稳固鞋面结合绳线设计，塑就出色支撑力，助她自信变向、滑步并施展后撤步。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，让你无论是否持球皆可快速转向。

