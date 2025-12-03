Sabrina 3 "Radiant"

¥589 ¥769 23% 折让

萨布丽娜·约内斯库需要一双能够与她的伟大目标相匹配的篮球战靴。Sabrina 3 "Radiant" 萨布丽娜大童篮球鞋采用轻盈鞋面结合绳线设计，缔造出色支撑表现，助力自信转向、滑步、后撤。此鞋款设计致敬她如流星般璀璨的崛起之路，灵感源自她家乡常见的壮丽日出景象。

设计揭秘

如同湾区破晓的朝阳，萨布丽娜的崛起之势不可阻挡。从打破大学纪录的新星，到初入职业便惊艳四方的悍将，再到问鼎世界之巅的冠军——她的传奇仍在续写。她正重塑女子篮球的格局，更矢志成为照亮下一代前路的明灯。

稳固贴合

鞋面采用轻盈材料融入绳线设计，与鞋带协同发力，缔造稳固包覆感受。

全力以赴

匠心外底打造出众贴地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会。

干爽体验

柔软泡绵中底，塑就回弹出众的脚感，助你保持活力。

耐穿外底

多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你无论是否持球皆可快速转向。