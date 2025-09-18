 
Sabrina Dri-FIT 萨布丽娜女子速干双面穿篮球短裤 - 裂纹蓝/冰川蓝/力量蓝 (活力蓝)/冰川蓝

Sabrina

Dri-FIT 萨布丽娜女子速干双面穿篮球短裤

10% 折让
裂纹蓝/冰川蓝/力量蓝 (活力蓝)/冰川蓝
砂岩灰粉/帆白/玫瑰金/水洗珊瑚红

萨布丽娜·约内斯库中性风百搭系列，助你彰显自信风采，持续精进表现。Sabrina Dri-FIT 萨布丽娜女子速干双面穿篮球短裤一面采用透气网眼布，另一面则采用针织提花面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持舒适。


  • 显示颜色： 裂纹蓝/冰川蓝/力量蓝 (活力蓝)/冰川蓝
  • 款式： IF3351-415

Sabrina

10% 折让

萨布丽娜·约内斯库中性风百搭系列，助你彰显自信风采，持续精进表现。Sabrina Dri-FIT 萨布丽娜女子速干双面穿篮球短裤一面采用透气网眼布，另一面则采用针织提花面料，结合导湿速干技术，帮助身体保持舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 双向抽绳可系于内侧或外侧
  • 右侧接缝饰有“ANYONE，ANYWHERE”梭织标签，为萨布丽娜及其粉丝赋能，寓意人人皆能成就非凡

产品细节

  • 光泽感印花标志
  • 侧边开衩
  • 梭织标签
  • 针织一面设有侧边口袋
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 裂纹蓝/冰川蓝/力量蓝 (活力蓝)/冰川蓝
  • 款式： IF3351-415

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。