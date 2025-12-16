 
Sabrina "Put In Work" Nike Dri-FIT 萨布丽娜男子速干篮球T恤 - 椰奶色

Sabrina "Put In Work"

Nike Dri-FIT 萨布丽娜男子速干篮球T恤

¥249
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Sabrina 的伟大源于走进健身房、日复一日的刻苦磨炼。没有捷径，不找借口，全情投入，一心打磨技艺。穿上 Sabrina "Put In Work" Nike Dri-FIT 萨布丽娜男子速干篮球T恤，以 Sabrina 的方式全力投入训练，助你在全力以赴时保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 椰奶色
  • 款式： IO4239-113

Sabrina "Put In Work"

¥249

Sabrina 的伟大源于走进健身房、日复一日的刻苦磨炼。没有捷径，不找借口，全情投入，一心打磨技艺。穿上 Sabrina "Put In Work" Nike Dri-FIT 萨布丽娜男子速干篮球T恤，以 Sabrina 的方式全力投入训练，助你在全力以赴时保持干爽舒适。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 宽松版型
  • 针织面料
  • 罗纹衣领
  • 64% 棉/36% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 椰奶色
  • 款式： IO4239-113

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。