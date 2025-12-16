Sabrina "Put In Work"
Nike Dri-FIT 萨布丽娜男子速干篮球T恤
¥249
Sabrina 的伟大源于走进健身房、日复一日的刻苦磨炼。没有捷径，不找借口，全情投入，一心打磨技艺。穿上 Sabrina "Put In Work" Nike Dri-FIT 萨布丽娜男子速干篮球T恤，以 Sabrina 的方式全力投入训练，助你在全力以赴时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 椰奶色
- 款式： IO4239-113
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 宽松版型
- 针织面料
- 罗纹衣领
- 64% 棉/36% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
